В Уфе до 12 октября перекроют центральную улицу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до 12 октября перекроют улицу из-за благоустройства Советской площади. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

Улица Советская на участке от Пушкина до проезда вдоль Советской площади закроют завтра, 4 августа, в 06:00. Ограничения власти обещают снять ровно в полночь 12 октября.

Напомним, в настоящее время на уфимской Советской площади производят работы по благоустройству. К Дню Республики, 11 октября, здесь появится памятник командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову.