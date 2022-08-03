Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 9:48

В Уфе до 12 октября перекроют центральную улицу

Ограничения введут уже завтра
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до 12 октября перекроют улицу из-за благоустройства Советской площади. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

Улица Советская на участке от Пушкина до проезда вдоль Советской площади закроют завтра, 4 августа, в 06:00. Ограничения власти обещают снять ровно в полночь 12 октября.

Напомним, в настоящее время на уфимской Советской площади производят работы по благоустройству. К Дню Республики, 11 октября, здесь появится памятник командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову.