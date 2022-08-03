Парламент Башкирии утвердил Алана Марзаева в должности вице-премьера правительства

Фото: vk.com/alan.marzatti

Парламент Башкирии утвердил кандидатуру Алана Марзаева на должность вице-премьера правительства. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты Курултая приняли решение посредством голосования. Председатель Госсобрания охарактеризовал Марзаева как профессионала и хорошего организатора. Также он заявил, что ожидает от него на новом посту «эффективной работы».

– Сейчас перед ним стоят новые задачи. Ему предстоит координировать деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства и архитектуры, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, –

Напомним, Алан Марзаев получил новую должность в соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее чиновник исполнял обязанности министра ЖКХ.