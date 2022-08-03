В Уфу привезли 15-летнего мальчика, который впал в кому из-за травмы в детском лагере

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В Уфу транспортировали 15-летнего мальчика, который впал в состояние комы, получив травму во время отдыха в детском лагере. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

Подростка привезли в башкирскую столицу посредством санитарной авиации. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в Республиканской детской клинической больницы.

Напомним, 31 июля 15-летний подросток получил тяжелую травму головы в Сибае. Известно, что ребенок выполнял на турнике упражнения, когда вся металлическая конструкция упала прямо на него. На следующий день стало известно, что мальчик впал в состояние комы. Недавно «Комсомолка» пообщалась с родственницей пострадавшего подростка.