Парламент Башкирии осенью примет более 50 законов

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Парламент Башкирии в осеннюю сессию примет более 50 законопроектов. Об этом рассказала пресс-служба Госсобрания республики.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, новые законы будут связаны с расширением категории получателей бесплатной юридической помощи, утверждением нового порядка обеспечения жильем детей-сирот и продлением льгот по платежам за капремонт для одиноких пожилых людей.

– Традиционно осенью предстоит подготовка и принятие закона о бюджете на предстоящую трехлетку. Планируется внести изменения в законы о транспортном обслуживании населения, об инновационной деятельности, о социальной поддержке специалистов на селе и так далее, – заявил Толкачев.

Председатель Курултая также подчеркнул, что к периоду осенней сессии число законопроектов «может значительно увеличиться».

Напомним, недавно Курултай Башкирии поддержал инициативу Госдумы о туристическом сборе. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, деньги, собранные посредством данного сбора будут зачислены в бюджет субъекта республики и могут быть направлены на развитие туристской инфраструктуры.