Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе из «Дома смерти» увезли в больницу участницу голодовки. Об этом сообщили корреспонденты «ГТРК «Башкортостан».

Почувствовала себя женщина по имени Татьяна Нугуманова. Она приняла участие в голодовке два дня назад. Однако у нее обострились хронические заболевания, и ей пришлось вызвать медиков. В настоящее время женщина находится под наблюдение врачей.

Напомним, голодовка дольщиков недостроя по улице Кирова, 43/2 началась 21 июля. Злополучный дом является одним из самых старых недостроев города – его обещали сдать еще в 2010 году. Застройщиком является фонд «Луч».