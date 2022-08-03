В аэропорту Уфы изъяли и уничтожили потенциально опасные товары

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В Уфе в аэропорту изъяли и уничтожили потенциально опасную продукцию. Об этом рассказала пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Ведомство сообщило, что в понедельник, 1 августа, сотрудники управления на пропускном пункте аэропорта «Уфа» обнаружили в багаже прилетевших из Таджикистана граждан 7,5 молочной продукции: молоко, масло, творог, сметану, корот и пр.

Владельцы товара не предоставили специалистам ветеринарно-сопроводительная документация, и потому все пять партий опасных продуктов были направлены на уничтожение.