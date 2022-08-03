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В Башкирии от укусов клещей пострадало более 3000 детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За первое полугодие 2022 года, как утверждают сотрудники управления, к медикам по поводу присасывания клещей обратились 7647 граждан. Таким образом, число пострадавших превысило среднемноголетние значения на 4,3%.

Стоит отметить, за прошедший месяц данный показатель серьезно увеличился. Количество пациентов на 31 июля текущего составило 9285 человек, среди них 3104 несовершеннолетних.