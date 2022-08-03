В центре Уфы водитель Lifan сбил 66-летнюю женщину

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера днем, 2 августа, водитель иномарки сбил 66-летнюю женщину. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекция башкирской столицы.

Как сообщают сотрудники дорожной полиции города, водитель, управляя автомобилем Lifan, двигался по улице Ветошникова, затем на повороте на Кирова наехал на пенсионерку. В результате произошедшего женщина получила травмы, она была госпиталирована.

В настоящее время по факту случившегося правоохранители ведут разбирательство.

Напомним, вчера в Иглинском районе произошла жуткая авария. На трассе столкнулись Lifan Solano и Renault Kaptur. Погибла женщина, еще четверо получили серьезные травмы.