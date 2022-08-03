Житель Башкирии оскорбил полицейского и оказался на скамье подсудимых

Фото: Рустем АХУНОВ

На днях в Бирске перед судом мужчина, который оскорбил сотрудника правоохранительных органов. Все произошло еще вечером 24 февраля, когда полицейские, патрулировавшие территорию, заметили возле местного бара пьяного мужчину. Когда стражи порядка подошли к нему и потребовали предъявить документы, дебошир отказался и развернулся, чтобы уйти. Тогда один из полицейских решил остановить его, но в ответ получил порцию отборной нецензурной ругани. Полицейский был вынужден обратиться в суд с требованием взыскать с хулигана моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Во время суда ответчик просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь, что у полицейского нет никаких доказательств, что ему действительно был причинен моральный вред. Впрочем, в итоге мужчина раскаялся и даже принес свои извинения оскорбленному им стражу порядка. В итоге суд приговорил его к выплате моральной компенсации, хоть и снизил ее размер до 7 тысяч рублей.