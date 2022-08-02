Хабиров подписал указ о назначении нового и.о. министра ЖКХ Башкирии

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Стало известно, кто возглавит министерство ЖКХ Башкирии, после того как предыдущий министр Алан Марзаев получил пост вице-премьера правительства республики. Эту должность (пока в качестве и.о. – Ред.) займет Ирина Голованова. Соответствующий указ о ее назначении уже подписал Радий Хабиров.

Напомним, что Ирина Голованова уже работала ранее и.о. министра ЖКХ и занимала этот пост с марта по июнь 2021 года, после чего на ее место был назначен Алан Марзаев, который перешел из Министерства транспорта республики.

Ирина Голованова имеет два высших образования - по специальности «бухгалтерский учет» (Башкирский государственный аграрный университет) и «антикризисное управление» (Башкирская академия государственной службы и управления). С 2013 по 2018 годы она работала первым замом мэра Кумертау. В 2018-2019 годах Голованова занимала должность помощника заместителя премьер-министра правительства республики Ленары Ивановой, после чего и перешла в МинЖКХ.