В Башкирии приставы закрыли популярный отель из-за массовой вспышки кишечной инфекции

Деятельность отеля приостановили на 10 суток Фото: Эльвина АПАРИНА

В Башкирии судебные приставы приостановили деятельность популярного отеля возле курорта Абзаково. Все началось с того, что в Роспотребнадзор начали поступать жалобы от постояльцев отеля, что во время отдыха они заразились кишечной инфекцией и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что один из сотрудников отеля заразился РНК-вирусом, после чего инфекция быстро распространилась и среди отдыхающих.

- По результатам лабораторных испытаний, взятых проб с одежды персонала и воды, в отеле было выявлено еще 38 пунктов инфекций из числа бактерий группы кишечной палочки, - уточнили в региональной пресс-службе судебных приставов.

Сейчас деятельность отеля временно приостановлена – двери опечатаны на 10 суток. За это время администрации предстоит разобраться и устранить все нарушения санитарных норм.

В свою очередь, постояльцы отеля публикуют в сети гневные отзывы об испорченном отдыхе.

- Приехали оттуда всей семьей с жестким отравлением. Две недели приходили в чувства. Больше туда ни ногой! – пишет Олег С.

- Были в отеле в начале июля. На третий день слегли с мужем с температурой 38,5. Теперь понятно, что это было! – возмущается Ольга М.

- Приехали с мужем и двумя детьми 3 и 6 лет. Еле ночь пережили – рвота и понос были у всей семьи. Животики у детей до сих пор привожу в порядок. Персонал никак не реагировал, никакой помощи. Все отрицали, что у них могли заразиться, - рассказывает Яна И.