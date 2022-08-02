Мэрия Уфе назвала точную дату установки памятника генералу Шаймуратову

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Мэрия Уфе назвала точную дату установки памятника командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Шаймуратову. Ее обозначил на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

Чиновник заверил, что памятник будет установлен на Советской площади к 1 октября. Также здесь будут возведены барельефы, колоннады и благоустроена прилегающая территория.

– На сегодняшний день здесь активно ведутся строительно-монтажные работы. Выполнено устройство постамента памятника, башен колоннады, изготовлены и установлены 10 тумб колонн, 20 капителей на колонны, смонтированы 20 колонн, – сообщила пресс-служба мэрии.