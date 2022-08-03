Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии вновь выросли цены на проезд в автобусах. Об этом на своем сайте рассказали сотрудники предприятия «Башавтотранс».

Выросли цены как на уфимские маршруты (110/110c, 101, 109, 111/111к, 113/113к и пр.), так и в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Месягутово, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, а также в Туймазах.

Подробнее ознакомиться с изменившимися ценами можно на сайте государственного перевозчика.

Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров заявил о прохождении пика транспортного кризиса в Уфе. По его словам, на пассажирские рейсы города в конце августа будет направлено «еще почти» 70 больших автобусов. Руководитель региона убежден, что это «существенно улучшит транспортную ситуацию».