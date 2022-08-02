В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональное МЧС объявил в Башкирии штормовое предупреждение. Пресс-служба ведомства рассказала, что завтра, 3 августа, в республике ожидаются дожди и сильные ветра.

В грядущую среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в некоторых районах пройдут дожди и грозы, однако уже днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, а при грозе он усилится до 14 метров в секунду.

Ночью будет довольно прохладно, температура воздуха составит +11,+16°, в северных и восточных районах республики она опустится до +6°. Днем, тем не менее, будет очень тепло: столбики термометров поднимутся до +23,+28°.

Ночью и утром на некоторых участках региональных дорог автолюбителям стоит быть осторожней, поскольку прогнозируется туман, и видимость составит лишь 500 и менее метров.