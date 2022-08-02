В центре Уфы из-за ремонта до октября перекроют улицу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за ремонта до октября перекроют улицу Гоголя. Об этом на своем сайте рассказали сотрудники предприятия «Уфимские инженерные сети».

На улице рабочими будет производиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим с 21:00 30 июля до 21:00 10 сентября улица будет закрыта на всю ширину проезжей части от перекрестка Гоголя иСвердлова до пересечения Гоголя и Чернышевского. А с 09:00 1 сентября до 21:00 1 октября года – от торгово-сервисного комплекса на Свердлова, 90 до дома № 39.

Напомним, сегодня ночью городские службы в центре Уфы на ночь перекрыли несколько улиц. Введенные ограничения были связаны с работами по нанесению новой дорожной разметки.