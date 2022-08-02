В Башкирии замглавы района предстанет перед судом за махинации с жильем для сирот

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В Башкирии предстанет перед судом заместитель главы Белокатайского района. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей за превышении должностных полномочий. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи установили, что чиновник в 2016 и 2017 году дал указания выдать разрешения на строительство семи многоквартирных домов в селе Новобелокатай на арендованных у администрации района участках индивидуальной предпринимательнице, с мужем которой замглавы был в доверительных отношениях.

При строительстве жилья были допущены нарушения при соблюдении технологии строительства, а также отсутствовала необходимая документация. Тем не менее, чиновник все же дал указания о выдаче разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Далее обвиняемый заключил муниципальные контракты с предпринимательницей на приобретение этих домов (которые впоследствии были призваны аварийными) администрацией для обеспечения детей-сирот. Общая сумма покупки составили 18,8 миллионов рублей.

– Также чиновником были заключены муниципальные контракты с организацией «Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан» на общую сумму боле 15,7 миллионов рулей, по закупке 17 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилой дом, в котором расположены квартиры также был построен с многочисленными строительными нарушениям и признан аварийным, – сообщает СК республики.

Чиновник свою вину в содеянном не признал. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено и скоро оно будет направлено в суд.