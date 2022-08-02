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Общество2 августа 2022 11:25

Уфа получит 215 млн рублей на обустройство туристического центра

Башкирская столица оказалась в числе 31 городов, которые были удостоены подобного финансирования
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уфа получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра. Об этом на своей личной странице рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Уфа одержала победу в конкурсе туристических центров и стала одним из 31 города, которые были удостоены подобной субсидии.

По словам главы уфимской администрации, на выделенные деньги будут созданы единая навигация, дополнительная подсветка архитектурных объектов, а также доступная среда для маломобильных граждан.

Напомним, недавно мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил границы городского туристического центра. Его площадь составил 97,2 гектара.