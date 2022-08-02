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В Уфе стройка в Забелье оказалась под угрозой срыва. Всему виной может стать подорожание строительства инженерных сетей и возврат в федеральную казну уже освоенных более четырех миллиардов рублей. Об этом рассказал замглавы Управления капстроительства администрации башкирской столицы Руслан Кильдияров на оперативном совещании в мэрии.

В настоящее время в Забелье за счет привлечения средств федерального бюджета реализуется четыре проекта: канализационный коллектор, канализационная насосная станция, водовод техническое перевооружение станции «Затон». Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволит возвести на территории 10 миллионов квадратных метров жилья.

Кильдияров заявил о необходимости заключения нового соглашения о дополнительном финансировании строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Также, по его мнению, существует риск возврата уже освоенных средств в федеральный бюджет в размере около 4,3 миллиардов рублей.

В ответ на выступление замглавы Управления капстроительства администрации Мавлиев дал поручение чиновнику в рабочем порядке завершить вопрос с привлечением допфинансирования на строительство объектов.