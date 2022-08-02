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Общество2 августа 2022 10:33

В Башкирии завершились поиски 6-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и долго не возвращался
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стрелитамак завершились поиски 6-летнего мальчика. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как ранее сообщили добровольцы, несовершеннолетний ушел из дома в неизвестном направлении и долго не возвращался. Волонтеры «Отклика» в своем объявлении о пропаже ребенка отметили, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

К счастью, не успело пройти и часа после объявления о пропаже ребенка, как представители поисково-спасательного отряда опубликовали у себя в группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найден. Жив, – сообщили волонтеры.