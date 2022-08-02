Фото: ufacity.info
В Уфе к осени на 21 перекрестке появится новая вафельная разметка. Об этом на оперативном совещании в городской администрации рассказал начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.
Так называемой, вафельной разметкой обозначают участок перекрестка, на который автомобилями запрещено выезжать в случае, если впереди образовался затор. Подобная разметка, как считают власти Уфы, сделает дороги города более комфортными и безопасными.
На сегодняшний день новая сеточная разметка желтого цвета появилась на пересечениях улиц Ленина и Достоевского, Южный проезд и Российская, Заки Валиди и Карла Маркса, а также Кирова и Цюрупы.
Городские службы планируют сделать такую разметку на следующих перекрестках:
Первомайская – Ульяновых
Космонавтов – Комарова
Сельская Богородская – Маршала Жукова
Уфимское шоссе – Индустриальное шоссе
Комсомольская – Шафиева
проспект Октября – Города Галле
проспект Октября – Бессонова
Российская – бульвар Саид-Галиева
Лесотехникума – Энтузиастов
Маршала Жукова – Баязита Бикбая
Кольцевая – Александра Невского
Российская – Шота Руставели
Айская – Революционная
Кирова – Ленина
Степана Кувыкина – Рабкоров
50-летия Октября – Пархоменко
проспект Октября – Шафиева