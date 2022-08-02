Фото: ufacity.info

В Уфе к осени на 21 перекрестке появится новая вафельная разметка. Об этом на оперативном совещании в городской администрации рассказал начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

Так называемой, вафельной разметкой обозначают участок перекрестка, на который автомобилями запрещено выезжать в случае, если впереди образовался затор. Подобная разметка, как считают власти Уфы, сделает дороги города более комфортными и безопасными.

На сегодняшний день новая сеточная разметка желтого цвета появилась на пересечениях улиц Ленина и Достоевского, Южный проезд и Российская, Заки Валиди и Карла Маркса, а также Кирова и Цюрупы.

Городские службы планируют сделать такую разметку на следующих перекрестках:

Первомайская – Ульяновых

Космонавтов – Комарова

Сельская Богородская – Маршала Жукова

Уфимское шоссе – Индустриальное шоссе

Комсомольская – Шафиева

проспект Октября – Города Галле

проспект Октября – Бессонова

Российская – бульвар Саид-Галиева

Лесотехникума – Энтузиастов

Маршала Жукова – Баязита Бикбая

Кольцевая – Александра Невского

Российская – Шота Руставели

Айская – Революционная

Кирова – Ленина

Степана Кувыкина – Рабкоров

50-летия Октября – Пархоменко

проспект Октября – Шафиева