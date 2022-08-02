В Башкирии разыскивают 6-летнего мальчика

В башкирском городе Стрелитамак разыскивают 6-летнего мальчика. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают добровольцы, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: его рост 116 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные и короткие волосы и карие глаза. Ребенок был одет в футболку, синие трусы и сандалии. Волонтеры «Отклика» в своем объявлении о пропаже мальчик утверждают, что несовершеннолетний нуждается в медицинской помощи.

Добровольцы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, поделиться ей по номерам 8 (987) 106-06-01 или 02.