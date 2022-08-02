В Башкирии в ДТП с тремя грузовиками погиб водитель

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 2 августа, в Иглинском районе Башкирии в ДТП с участием трех грузовиков погиб водитель. Об этом рассказала глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Согласно данным дорожной полиции, три грузовых автомобиля MAN и Scania, которые двигались в попутном направлении, столкнулись на шоссе Самара-Уфа-Челябинск. В результате аварии водитель грузовика MAN получил тяжелые увечья. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда медиков.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства случившейся трагедии.