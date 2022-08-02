Мэр Ратмир Мавлиев назвал катастрофой ситуацию с ДТП на улицах Уфы

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев охарактеризовал уровень безопасности на дорогах башкирской столицы как «катастрофу». Свое отношение к проблеме глава городской администрации высказал на сегодняшнем оперативном совещании.

– Кроме как «катастрофа» я не могу описать то, что происходит сейчас на наших улицах. В мирное время гибнут и дети, и взрослые – еще и на пешеходных переходах, – заявил Мавлиев.

Мэр поручил чиновникам к 1 сентября организовать для пешеходов Уфы безопасные условия.

Напомним, 27 июля пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры случилась жуткая авария. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП. Сегодня начальник ГИБДД башкирской столицы отчитался о том, что на перекрестке были обнаружены нарушения.