ГИБДД нашла нарушения на перекрестке в Уфе, где в ДТП погибли женщина с ребенком

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ГИБДД нашло нарушения на перекрестке в Уфе, где в ДТП погибли 39-летняя женщина и ее четырехлетний сын. Об этом на оперативном совещании в городской администрации начальник Госавтоинспекции башкирской столицы Равиль Бикбулатов.

– По результатам проведенной проверки состояния дорожной сети напротив дом №29 по улице Софьи Перовской был произведен демонтаж и подрезка 69 единиц хвойных насаждений, которые ограничивали видимость светофорных объектов. Кроме того, выявлено отсутствие над проезжей частью дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход», пешеходных ограждений перильного типа и горизонтальной дорожной разметки. В настоящее время внесены изменения в режим работы светофорного объекта, – рассказал глава ведомства.

Стоит отметить, что ранее Кировского района заявила, что организованная работа по спилу елок на повороте с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры никак не связана с произошедшим ДТП.

Напомним, трагедия случилась в среду 27 июля пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры случилась жуткая авария. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.