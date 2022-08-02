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Происшествия2 августа 2022 6:58

В Уфе молодой водитель Volkswagen Polo наехал во дворе на 8-летнего ребенка

Несовершеннолетний получил травмы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 1 августа, в Уфе водитель Volkswagen Polo совершил наезд на восьмилетнего мальчика. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

Авария случилась на проспекте Октября напротив дома №105/3. 25-летний мужчина, управляя иномаркой, сбил несовершеннолетнего прямо во дворе. Мальчик в результате произошедшего получил ушибы.

В настоящее время по факту случившегося ДТП правоохранители ведут административное разбирательство.

Напомним, вчера вечером произошла похожая авария.Пенсионерка за рулем Toyota RAV4 сбила во дворе 8-летнюю девочку. Происшествие произошло в центре города.