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Происшествия2 августа 2022 6:11

В Башкирии попавшая в реанимацию из-за пожара женщина скончалась

Медики боролись за жизнь женщины несколько недель
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии попавшая в реанимацию в результате пожара женщина скончалась. Печальное известие сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Подольск по улице Титова. Ранним утром 15 июля там загорелась крыша двухквартирного дома. При пожаре пострадали 51-летняя женщина и 12-летняя девочка. Обеих доставили в реанимацию Акъярской центральной районной больницы.

17 июля женщину перевезли в уфимскую клиническую больницу №18. Но, к сожалению, вчера пострадавшая скончалась.