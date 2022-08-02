В Башкирии попавшая в реанимацию из-за пожара женщина скончалась

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии попавшая в реанимацию в результате пожара женщина скончалась. Печальное известие сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Подольск по улице Титова. Ранним утром 15 июля там загорелась крыша двухквартирного дома. При пожаре пострадали 51-летняя женщина и 12-летняя девочка. Обеих доставили в реанимацию Акъярской центральной районной больницы.

17 июля женщину перевезли в уфимскую клиническую больницу №18. Но, к сожалению, вчера пострадавшая скончалась.