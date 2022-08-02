Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 5:49

Радий Хабиров договорился о новых проектах с делегацией Ирана

Глава Башкирии встретился в Уфе с послом Исламской Республики
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров договорился о реализации новых проектов с делегацией Ирана. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Вчера, 1 августа, в Уфе состоялась встреча Хабирова с послом Ирана в России Каземом Джалали. Глава региона отметил, что Исламская Республика проявляет интерес в проектах по жилищному строительству, а также в открытии совместных предприятий в свободных экономических зонах.

Представители Башкирии и Ирана, помимо прочего, прорабатывают вопрос об открытии прямого авиарейса из Уфы в Тегеран. Также планируется укрепление отношений в сфере образования и торгово-экономических отношений.

На встрече была озвучена инициатива о создании в Иране представительства Башкирии при Торгпредстве России.

– А на осень планируем визит официальной делегации Башкирии в Иран, – рассказал в своей публикации Хабиров.