Радий Хабиров договорился о новых проектах с делегацией Ирана

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Глава Башкирии Радий Хабиров договорился о реализации новых проектов с делегацией Ирана. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Вчера, 1 августа, в Уфе состоялась встреча Хабирова с послом Ирана в России Каземом Джалали. Глава региона отметил, что Исламская Республика проявляет интерес в проектах по жилищному строительству, а также в открытии совместных предприятий в свободных экономических зонах.

Представители Башкирии и Ирана, помимо прочего, прорабатывают вопрос об открытии прямого авиарейса из Уфы в Тегеран. Также планируется укрепление отношений в сфере образования и торгово-экономических отношений.

На встрече была озвучена инициатива о создании в Иране представительства Башкирии при Торгпредстве России.

– А на осень планируем визит официальной делегации Башкирии в Иран, – рассказал в своей публикации Хабиров.