В Уфе пенсионерка за рулем Toyota RAV4 сбила во дворе 8-летнюю девочку

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 1 августа, в центре Уфы женщина за рулем иномарки сбила восьмилетнюю девочку. Информацию о происшествии рассказали сотрудники пресс-службы городской Госавтоинспекции.

72-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, наехала на ребенка во дворе. Несовершеннолетняя в результате инцидента получила различные травмы. Ее доставили в медучреждение, после оказания помощи ребенок был отпущен домой.

В настоящее время, как сообщают сотрудники дорожной полиции, по факту произошедшего ДТП специалисты ведут административное расследование.