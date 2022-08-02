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Происшествия2 августа 2022 5:08

В Уфе пенсионерка за рулем Toyota RAV4 сбила во дворе 8-летнюю девочку

Происшествие произошло в центре города
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 1 августа, в центре Уфы женщина за рулем иномарки сбила восьмилетнюю девочку. Информацию о происшествии рассказали сотрудники пресс-службы городской Госавтоинспекции.

72-летняя женщина, управляя Toyota RAV4, наехала на ребенка во дворе. Несовершеннолетняя в результате инцидента получила различные травмы. Ее доставили в медучреждение, после оказания помощи ребенок был отпущен домой.

В настоящее время, как сообщают сотрудники дорожной полиции, по факту произошедшего ДТП специалисты ведут административное расследование.