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Общество2 августа 2022 4:47

В Уфе в связи с Днем ВДВ закрыли парковку возле парка Победы

Территория будет недоступна несколько часов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе в связи с днем ВДВ закрыли парковку возле парка Победы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Парковочную зону возле парка в Орджоникидзевском районе по улице Комарова закрыли с 08:00 до 11:00 в связи с проведением мероприятий, которые посвящены 92-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Напомним, сегодня ночью городские службы в центре Уфы на ночь перекрыли несколько улиц. Введенные ограничения были связаны с работами по нанесению новой дорожной разметки.

Недавно, кстати, на нескольких улицах появилась «вафельная» разметка. Из-за работ по ее нанесению власти города закрыли движение на паре перекрестков.