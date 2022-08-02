Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе в связи с днем ВДВ закрыли парковку возле парка Победы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Парковочную зону возле парка в Орджоникидзевском районе по улице Комарова закрыли с 08:00 до 11:00 в связи с проведением мероприятий, которые посвящены 92-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Напомним, сегодня ночью городские службы в центре Уфы на ночь перекрыли несколько улиц. Введенные ограничения были связаны с работами по нанесению новой дорожной разметки.

Недавно, кстати, на нескольких улицах появилась «вафельная» разметка. Из-за работ по ее нанесению власти города закрыли движение на паре перекрестков.