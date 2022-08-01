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Общество1 августа 2022 15:51

Аллея белых роз появится в Башкирии в честь Юрия Шатунова – от памятника власти отказались

Сейчас в Кумертау выбирают подходящее место
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Музыкант родился в Кумертау и провел здесь детство.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Музыкант родился в Кумертау и провел здесь детство.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Устанавливать памятник Юрию Шатунову в Башкирии, а именно в Кумертау, не будут. Об этом стало известно от мэра Кумертау Олега Фролова, пишут «Аргументы и факты». Но вместо установки памятника было решено создать Аллею роз – в честь главного хита музыканта.

- От установки памятника решено отказаться по итогам обсуждения на городском совете. Все-таки он не был жителем города и даже никогда сюда не приезжал. Но будет создана Аллея белых роз, - сказал Фролов изданию.

На сегодняшний день местные власти выбирают подходящее для аллеи место, а открыть ее планируют в следующем году.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Музыкант родился в Кумертау и провел здесь детство.