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Здоровье1 августа 2022 16:21

Стало известно, будут ли школьники снова учиться дистанционно из-за ковида в Башкирии

Об этом рассказала Анна Казак, глава Управления Роспотребнадзора
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Как только власти заметят превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры

Как только власти заметят превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 1 августа, стало известно, что Башкирию ждет новая волна коронавируса. Глава Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак на встрече с журналистами также рассказала, будут ли дети снова учиться дистанционно из-за роста заболеваемости.

Она отметила, что ситуация будет проанализирована ближе к 1 сентября, и если цифры заболеваемости будут не такими высокими, то линейки в школах можно будет провести. Однако снова возвращаются измерение температуры на входе, проверка вакцинации педагогов.

- На осенних каникулах вновь возможен рост, и мы увидим, стоит ли продлевать каникулы или же вводить дистанционный режим. Как только мы заметим превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры. Также напоминаю, что вести в школу или детсад ребенка с признаками инфекции нельзя, - добавила Казак.