Стало известно, будут ли школьники снова учиться дистанционно из-за ковида в Башкирии

Как только власти заметят превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 1 августа, стало известно, что Башкирию ждет новая волна коронавируса. Глава Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак на встрече с журналистами также рассказала, будут ли дети снова учиться дистанционно из-за роста заболеваемости.

Она отметила, что ситуация будет проанализирована ближе к 1 сентября, и если цифры заболеваемости будут не такими высокими, то линейки в школах можно будет провести. Однако снова возвращаются измерение температуры на входе, проверка вакцинации педагогов.

- На осенних каникулах вновь возможен рост, и мы увидим, стоит ли продлевать каникулы или же вводить дистанционный режим. Как только мы заметим превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры. Также напоминаю, что вести в школу или детсад ребенка с признаками инфекции нельзя, - добавила Казак.