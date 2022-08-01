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Авто1 августа 2022 14:28

260 опор освещения появилось на трассе в одном из районов Башкирии

Теперь ночью водителям станет проще ездить
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Планируется установить еще 5500 опор освещения, 42 трансформатора, проложить 234 км кабеля и 51 км линий энергоснабжения.

Планируется установить еще 5500 опор освещения, 42 трансформатора, проложить 234 км кабеля и 51 км линий энергоснабжения.

Накануне в Башкирии у деревень Новомусино и Старомусино в Кармаскалинском районе на участке протяженностью 4,5 км установили 260 опор освещения и два трансформатора. Теперь благодаря освещенной трассе водителям будет проще ездить по ночам. Фонари появились и на съездах к деревням в целях безопасности.

Как рассказали в пресс-службе Упрдор «Приуралье», общая протяженность участков освещения на трассе Уфа-Оренбург составит 110 км, таким образом, автомобилисты будут ездить в безопасных условиях ночью в Уфимском, Кармаскалинском, Аургазинском, Стерлитамакском и Мелеузовском районах. Планируется установить 5500 опор освещения, 42 трансформатора, проложить 234 км кабеля и 51 км линий энергоснабжения.