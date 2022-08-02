В Башкирии несовершеннолетнего подозревают в угоне машины и краже телефона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чишминском районе Башкирии несовершеннолетнего подозревают в угоне машины и краже телефона. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Предполагаемый вор и угонщик – 17-летний житель поселка Чишмы. 21-летний потерпевший рассказал, что они с подозреваемый катались на его машине. Несовершеннолетний попросил попросил его оставить его на ночь в автомобиле переночевать. Тот согласился, однако на следующее утро он не обнаружил на парковке собственного транспорта. В машине, кстати, был и телефон потерпевшего.

Полицейские задержали 17-летнего парня у него дома и доставили в отделение.

– Выяснилось, что парень ранее уже был судим за угон транспортного средства. Предполагаемый злоумышленник рассказал, что похищенный телефон он продал, – рассказали правоохранители.

По данному факту случившегося было возбуждено два уголовных дела: по статьям за неправомерное завладение автомобилем и за кражу.