Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Уфы на ночь перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Вводимые ограничения связаны с работами по нанесению новой дорожной разметки. Этой ночью будет перекрыт перекресток улиц Карла Маркса и Заки Валиди. Движение будет перекрыто с 23:00 до 03:00, и с 03:00 до 06:00 на пересечении Карла Маркса и Пушкина.

Недавно на нескольких перекрестках Уфы появилась «вафельная» разметку. Из-за работ по ее нанесению власти города закрыли движение на нескольких улицах города.