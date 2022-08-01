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Общество1 августа 2022 12:07

Новым главой «Башспирта» может стать бывший вице-премьер правительства Раиф Абдрахимов

Скоро должен состояться совет директоров, где будет утверждена его кандидатура
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

Новым руководителем предприятия «Башспирт» может стать Раиф Абдрахимов. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава региона освободил от занимаемой должности вице-премьера, курировавшего область строительства и рекомендовал его кандидатуру на пост гендиректора «Башспирта». Совсем скоро должен состояться совет директоров, где кандидатура Абдрахимова будет утверждена.

Новым же заместителем председателя правительства по профильной сфере стал Алан Марзаев, который ранее исполнял обязанности министра ЖКХ Башкирии. Теперь он будет курировать отрасли строительства и ЖКХ в качестве заместителя премьер-министра Башкирии.