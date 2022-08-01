В Башкирии предстанет перед судом бывший гаишник

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В башкирском городе Учалы предстанет перед судом бывший инспектор ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в служебном подлоге. По версии следователей, к обвиняемому обратились его знакомые, которые попросили оказать содействие двум девушкам из Сибая и Челябинска в сдаче теоретических экзаменов, которые после окончания автошколы не смогли пройти испытания на знания ПДД.

Обвиняемый привлек местную жительницу, которая, меняя верхнюю одежду, вместо девушек в течение дня сдала экзамены по теории. Мужчина принял практические испытания у барышень сам и выдал им водительские права.

– Обвиняемый признал вину в совершении преступления, уволен со службы по компрометирующим основаниям. Уголовное дело направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.