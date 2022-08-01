Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Уфы вновь начнут проверять температуру пассажиров международных рейсов. Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Как сообщила чиновница, сотрудники подшефного ей ведомства проверять термометрией граждан, прибывающих из-за рубежа. Но, тем не менее, обязательного тестирования не будет.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор Башкирии рассказал, когда в республике вновь введут масочный режим.Требование носить маски, как сообщило ведомство, станет необходимым, когда в республике снова начнется всплеск заболеваемости COVID-19.