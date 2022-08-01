Фестиваль «Башкирская лошадь» собрал несколько тысяч человек

В Башкирии прошел фестиваль «Башкирская лошадь», который собрал несколько тысяч человек.

Исторически сложилось, что в лошади играли огромную роль в жизни жителей Башкирии в самое разное время. Для кочевого башкира лошадь была не только транспортом, но и надежным товарищем.

Даже спустя сотни лет в Башкирии с уважением относятся к лошадям. В конце июля в Баймакском районе республики прошел фестиваль «Башкирская лошадь». «Молодежная газета» сообщает, что фестиваль собрал несколько тысяч гостей.

Символично, что старт празднику дал лично Радий Хабиров, который прибыл за 400 км от Уфы вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Также среди гостей фестиваля были фермеры-коневоды, музыканты, и просто люди, неравнодушные к национальному колориту Башкирии.

Участники фестиваля провели парад лошадей, упражнялись в тематических конкурсах и смогли поучаствовать в ярмарке.