Роспотребнадзор сообщил, когда в Башкирии вернут масочный режим

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Роспотребнадзор Башкирии рассказал, когда в Башкирии вновь введут масочный режим.

Требование носить маски, как сообщило ведомство, станет необходимым, когда в республике снова начнется всплеск заболеваемости COVID-19. Рост числа заболевших коронавирусом, в свою очередь, ожидается во второй половине сентября, когда окончится период отпусков.

Напомним, сегодня на оперативном совещании в ЦУРе глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что повышение уровня заболеваемости к осени – явление неизбежное.

– Рост заболеваемости все равно будет. Как мы и предполагали, к сентябрю будет эпидемический подъем по коронавирусной инфекции. У нас, чтобы подготовиться по вакцинации и ревакцинации, есть в запасе еще, как минимум, 3-4 недели до активного роста заболеваемости, – подчеркнула Казак.