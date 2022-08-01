В Башкирии на новой трассе построят 9 переходов для животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на новой трассе Казань – Екатеринбург построят девять переходов для животных. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

Трасса, 140 километров которой пройдет по территориям Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов, станет продолжение дороги М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань.

– Для сохранения фауны запроектированы строительство девяь биопереходов для диких животных. Они адаптированы к местному природному ландшафту. Экодуки будут засеяны плодородным слоем растительного грунта и травяным покровом, высажены деревья и кустарники, – сообщают власти региона.

Сооружения, по мнению чиновников, помогут сохранить единство среды обитания животных, а также пути их миграции. Помимо прочего, дорогу огородят специальной сеткой, которая значительно снизит вероятность появления животных на новой трассе.