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Общество2 августа 2022 3:23

Уфимские кинотеатры нашли способ показывать зрителям зарубежные блокбастеры

Владельцы придумали необычную схему показа иностранных фильмов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Демонстрацию иностранных фильмов назвали "бесплатным предсеансовым обслуживанием"

Демонстрацию иностранных фильмов назвали "бесплатным предсеансовым обслуживанием"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть кинотеатров, работающая в Уфе, придумала необычный способ, как показывать посетителям зарубежные блокбастеры. Дело в том, что многие иностранные картины официально не доступны для проката в России, но желающих их посмотреть от этого не убавилось.

Своеобразный выход нашли владельцы кинотеатров по всей стране, в том числе и в башкирской столице. Теперь, чтобы попасть на сеанс иностранного кино, нужно купить билет на показ отечественного фильма.

Далее, согласно описанию на сайте одной из сетей кинотеатров, работающих в Уфе, зрителей ждет «бесплатное предсеансовое обслуживание», по времени совпадающее с длительностью иностранного блокбастера. И только потом, после короткого перерыва покажут отечественный фильм.