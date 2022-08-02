Уфимские кинотеатры нашли способ показывать зрителям зарубежные блокбастеры

Демонстрацию иностранных фильмов назвали "бесплатным предсеансовым обслуживанием" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть кинотеатров, работающая в Уфе, придумала необычный способ, как показывать посетителям зарубежные блокбастеры. Дело в том, что многие иностранные картины официально не доступны для проката в России, но желающих их посмотреть от этого не убавилось.

Своеобразный выход нашли владельцы кинотеатров по всей стране, в том числе и в башкирской столице. Теперь, чтобы попасть на сеанс иностранного кино, нужно купить билет на показ отечественного фильма.

Далее, согласно описанию на сайте одной из сетей кинотеатров, работающих в Уфе, зрителей ждет «бесплатное предсеансовое обслуживание», по времени совпадающее с длительностью иностранного блокбастера. И только потом, после короткого перерыва покажут отечественный фильм.