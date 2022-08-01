В Роспотребнадзоре рассказали, когда Башкирию накроет новой волной коронавируса

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Ситуация с коронавирусом в Башкирии пока остается под полным контролем и стабильной. Как сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 292150 заболевших коронавирусом и 90 новых случаев заражения за сутки.

- В стационаре сейчас находятся 108 пациентов, на амбулаторном лечении остаются 363 человека. За последние 7 дней фиксируется рост заболеваемости в Башкирии на 27 процентов, - отметил чиновник.

В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что повышение уровня заболеваемости к осени – явление неизбежное.

- Рост заболеваемости все равно будет. Как мы и предполагали, к сентябрю будет эпидемический подъем по коронавирусной инфекции. У нас, чтобы подготовиться по вакцинации и ревакцинации, есть в запасе еще, как минимум, 3-4 недели до активного роста заболеваемости, - подчеркнула Казак.

В свою очередь, Хабиров поручил главе Минздрава проследить за ситуацией с ревакцинаций населения республики, подчеркнув ее важность в борьбе с коронавирусом.