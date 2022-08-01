Двум погибшим в ходе СВО на Украине уроженцам Башкирии присвоено звание Героя России

Двум погибшим в ходе специальной военной операции на Украине уроженцам Башкирии присвоено звание Героя России. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– Мы с коллегами принимали участие в очень тяжелой торжественной церемонии. За героизм мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга двум нашим парням, уроженцам города Уфы и Абзелиловского района, Серафимову Максиму Владимировчиу и Ильгамову Тамерлану Айсаровичу указом президента Российской Федерации присвоены звания «Герое России» посмертно, – заявил руководитель респбулики.

Также «Орденами Мужества» были посмертно награждены Аллагулов Альберт (Уфа), Ефимов Егор (Сибай), Кельдин Вадим (Уфа), Курманаллин Марсель (Кармаскалинский район).