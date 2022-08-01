Хоккеист Андрей Василевский и его отец получили награды из рук главы Башкирии

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Сегодня, 1 августа, оперативное совещание в правительстве Башкирии посетили хоккеист Андрей Василевский и его отец, также знаменитый в прошлом хоккейный голкипер Андрей Леонидович. Глава региона Радий Хабиров наградил их высокими государственными наградами за развитие хоккея в республике.

Так, Андрей Леонидович был награжден Орденом за заслуги перед республикой, а Василевский младший удостоен Ордена Салавата Юлаева. Награждение прошло прямо в зале Центра управления республикой, где проходило оперативное совещание регионального правительства.

- Республика вами гордится! – заявил Радий Хабиров перед вручением наград Василевским.

Напомним, оба именитых голкипера являются воспитанниками уфимского «Салавата Юлаева», а Василевский младший сейчас выступает в составе «Тампа Бэй Лайтниг» и за свою карьеру уже завоевал два Кубка Стэнли.