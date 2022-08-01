МегаФон назвал популярные месяцы для свадеб среди уфимцев

Без «репортажа» в соцсети молодожены никуда — за год ежемесячный мобильный трафик в дворцах бракосочетаний города вырос на 25%. Наиболее часто выкладывали фото и видео в сеть гости ЗАГСов в историческом центре столицы Башкирии. Об этом сообщили эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов.

Рейтинг самых интернет-активных ЗАГСов Уфы по результатам c начала лета выглядит следующим образом:

1. Отдел ЗАГС Ленинского района на ул. Гоголя — 24% от общего «свадебного» трафика;

2. Отдел ЗАГС Уфимского района на ул. Достоевского —15%;

3. Отдел ЗАГС Демского района на ул. Правды — 14%.

На лидирующих позициях оказались те отделы, откуда легче всего добраться для последующей фотосъемки к эффектным городским локациям: «Арт-квадрату», паркам, набережной. Также в тройке ЗАГС Демы, который располагается в зеленом спальном районе.

Регистрации брака в Уфе проходят со вторника по субботу. Если еще несколько лет назад самые «горячие» дни по использованию веб-данных во время церемоний приходились на конец недели, то сейчас они распределяется более ровно. А вот сезонность по временам года присутствует. Как показывают цифры 2021-го, с особым удовольствием близкие женихов и невест выкладывают снимки и ролики в сеть на ярких осенних свадьбах — сентябрьских и октябрьских. Также популярен декабрь с его первым чистым снегом и украшенными улицами.

«Уфимские молодожены все чаще проводят роспись не в день празднования, — комментирует свадебный фотограф Анна Птицына. — Наиболее распространенный формат — в удобный для себя день сходить в ЗАГС, иногда объединив это с фотосессией, а на банкете провести выездную регистрацию или вовсе отказаться от “официальной части”. Жениться строго летом сейчас также не стремятся, так как давно нет сложности в организации праздничного стола без помощи сада и огорода и в подборе красивой верхней одежды для всех сезонов».

Трогательными моментами из дворцов бракосочетаний делятся и гости из других регионов страны — на них приходится до 10% онлайн-данных. Этим летом на уфимские свадьбы в большом количестве приезжают друзья и родственники из Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Москвы, Салехарда и Екатеринбурга.

Запускать прямые трансляции и выкладывать тяжелые видеоролики помогают широкое покрытие и высокие скорости мобильного интернета от МегаФона. В районах, где расположены ЗАГСы, исторически все хорошо со связью, однако оператор продолжает увеличивать пропускную способность сети. При последней масштабной модернизации базовых станций инженеры провели работы почти на 180 объектах связи в черте Уфы, в том числе на ее ключевых артериях.