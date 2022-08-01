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Происшествия1 августа 2022 6:57

В Уфе женщина за рулем Lada XRay задавила 4-летнюю девочку

Ребенок получила тяжелые травмы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

В минувшую субботу днем, 30 июля, в Уфе женщина за рулем Lada XRay задавила четырехлетнюю девочку. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Происшествие произошло в Калининском районе. 36-летняя водитель, управляя «Ладой», двигалась по улице Ферина. Девочка, как сообщается, перебегала дорогу в неустановленном месте. Именно в этот момент на нее и наехала женщина.

В результате случившегося ребенка получила серьезные увечья, она была госпитализирована.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.