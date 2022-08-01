В Башкирии цены на жилье взлетели на 21,9%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии цены на жилье выросли на 21,9%. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.

Согласно статистике, во втором квартале текущего года на первичном рынке жилья стоимость одного квадратного метра составляла 103,3 тысячи рублей, что по сравнению с ценами в начале 2022 больше на 13,1%, и выше на 21,9% по отношению к значениям конца 2021-го.

Стоит отметить, что рост цен на вторичном рынке менее активный. Стоимость одного квадратного метра во втором квартале – 81,9 тысячи рублей. Это выше на 5,3%, чем в первые три месяца нынешнего года, и на 9,7% больше, чем в конце предыдущего.