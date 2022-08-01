Фото: ГИБДД по Башкирии
В Башкирии за сутки в ДТП скончалось два человека. Подробности двух произошедших аварий рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Первая трагедия случилась утром на шоссе Архангельское-Красноусольский. В результате столкновения двух транспортных средств скончался один из водителей.
Второе ДТП произошло на дороге Явгильдино – Щучье озеро, недалеко от деревни Артакуль. Столкнулись два автомобиля, от полученных травм погибла жена одного из водителей.
По факту данных аварий, как сообщали руководитель республиканского ГИБДД, специалисты ведут разбирательство.