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Происшествия1 августа 2022 4:47

В Башкирии пожилой мужчина заживо сгорел в машине

ЧП случилось возле деревни Зирекля
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера вечером, 31 июля, в Кугарчинском районе Башкирии пожилой мужчина заживо сгорел в машине Renault Logan. О происшествии рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась возле деревни Зирекля. Пожар потушили местные жители и добровольная пожарная охрана сельсовета. Погибшему было 65 лет, родственники утверждают, что мужчина направлялся на сенокос.

В настоящее время уточняются все причины и обстоятельства произошедшего. По факту ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.