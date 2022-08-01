В Башкирии пожилой мужчина заживо сгорел в машине

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера вечером, 31 июля, в Кугарчинском районе Башкирии пожилой мужчина заживо сгорел в машине Renault Logan. О происшествии рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась возле деревни Зирекля. Пожар потушили местные жители и добровольная пожарная охрана сельсовета. Погибшему было 65 лет, родственники утверждают, что мужчина направлялся на сенокос.

В настоящее время уточняются все причины и обстоятельства произошедшего. По факту ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.