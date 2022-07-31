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Происшествия31 июля 2022 16:36

«Боль и скорбь»: глава района в Башкирии сообщил о гибели 25-летнего ефрейтора

Воина похоронили в родном селе Дюртюлинского района
Источник:kp.ru
Фото: Рим Юсупов

Фото: Рим Юсупов

Глава Дюртюлинского района Риф Юсупов сообщил, что во время спецоперации на территории Украины погиб 25-летний ефрейтор Расим Габидуллин. Воина уже предали земле на территории родного района.

– И это наша общая беда. Боль и скорбь разрывают сердца каждого из нас. Очень тяжело осознавать то, что мы теряем наших молодых ребят. Дюртюлинцу, ефрейтору Габидуллину Расиму Разифовичу было всего 25 лет, – отметил руководитель администрации района.

По его словам, Расим начал служить в 2015 году. Его имя планируют увековечит на мемориальной доске школы Иванаево, где учился погибший.